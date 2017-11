Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Ladrão não foi detido e seguradora não pagou”

Furto foi captado pelo sistema de videovigilância do Veggie Café, em Albufeira.

Por Ana Palma | 10:26

O homem entrou no Veggie Café, na rua Sophia Mello Breyner, em Albufeira e dirigiu-se de imediato ao balcão. Debruçou-se por cima, para abrir a caixa registadora, e retirou várias notas, no valor de 350 euros. Meteu-as no bolso e saiu.



O furto, efetuado a 6 de setembro passado, foi todo filmado pelo sistema de videovigilância do estabelecimento. Mas, até agora, "nem o ladrão foi detido, nem a seguradora pagou o prejuízo", lamenta Daniel Santos, um dos sócios do estabelecimento de restauração.



De acordo com o empresário, o ladrão atuou com a cumplicidade de uma mulher, que ficou a vigiar. "Eu e o meu sócio estávamos no jardim do restaurante quando o crime ocorreu. Só demos pela falta do dinheiro ao fim do dia, quando fomos fazer a caixa. Depois, através da videovigilância, confirmámos o furto", explica Daniel Santos.



As imagens foram vistas pela GNR e os donos do Veggie Café também as queriam entregar à seguradora - a Allianz - "mas o perito disse que não era necessário", conta.



Entretanto, a seguradora informou-os de que "não vai pagar o prejuízo pois, alega, a apólice apenas garante o roubo de dinheiro em caixa registadora, durante as horas de abertura ao público e quando praticado com violência". Daniel e o sócio garantem que apólice "também cobre o crime de furto", pelo que não lhes parece justa a decisão.



O CM tentou várias vezes contactar a Allianz, sem sucesso.



PORMENORES

Reclamação

Os sócios do Veggie Café já contestaram a decisão junto da seguradora, mas a Allianz confirmou a posição inicial, ou seja, a de não pagar o prejuízo. A seguradora considera que o crime não foi praticado "com violência contra as pessoas que trabalhem ou se encontrem no local de risco, com perigo iminente para a sua integridade física ou para com a sua vida".



Apólice

Na apólice, os donos do Veggie Café garantem que o furto está contemplado e destacam uma das alíneas, onde se refere, especificamente, "quando cometido sem arrombamento, nem escalamento, nem chave falsa, provando que o autor se introduziu furtivamente nas instalações com intuito de roubar". O que consideram que aconteceu.