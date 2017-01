Ladrões assaltam 12 reboques

Entraram no parque de estacionamento dos camiões através de um buraco na rede.

"Os assaltantes conheciam os horários e vigiaram os nossos passos. Por isso, fizeram o assalto no dia em que os reboques estavam carregados".A convicção é de Graça Sêco, gerente de uma empresa de transportes em Espinheira, Penacova, onde foram assaltados 12 reboques na madrugada deste domingo.Os ladrões entraram no parque de estacionamento dos camiões através de um buraco na rede, cortaram as lonas dos reboques e levaram mercadoria cujo valor está por apurar.