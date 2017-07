Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrões batem à porta para assaltar e agredir

Casal de primos foi espancado dentro de casa e ameaçado de morte com arma de fogo.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

O trio chegou de cara destapada a uma moradia, na Trofa, a 11 de agosto do ano passado, bateu a uma porta lateral e atacou assim que esta foi aberta. Um casal de primos, que estava no interior, foi violentamente agredido e ameaçado de morte com uma arma de fogo. O proprietário foi espancado com socos, pontapés, à coronhada e com uma ventoinha, até perder os sentidos. Já à prima, um dos ladrões perguntou se preferia levar um tiro no pé ou na mão, e premiu o gatilho, deixando-a em pânico.



Após as agressões, o trio remexeu em toda a habitação. Fugiu, depois, pela porta por onde tinham entrado, com 380 euros em dinheiro, uma pulseira em ouro, três relógios (dois no valor de 600 €), um computador portátil, um fio em ouro - arrancado do pescoço de uma das vítimas - e dois pares de óculos (no valor de 690 €).



Os três ladrões, dois irmãos, um homem de 44 anos e uma mulher de 28, e um amigo, de 36, foram acusados pelo Ministério Público de Santo Tirso de dois crimes de roubo qualificado. Vão começar a ser julgados em outubro, no Tribunal de Matosinhos. O trio não pode contactar com as vítimas e tem de se apresentar periodicamente às autoridades.



O assalto violento ocorreu às 20h30. Foi a prima do dono da casa, de 25 anos, que abriu a porta, pensando que era a senhoria. Dois dos ladrões ordenaram logo que ficasse quieta e, antes da fuga, ainda lhe deram uma cabeçada. As duas vítimas foram hospitalizadas.



Hospitais pedem indemnizações aos três arguidos

O Ministério Público diz que os arguidos agiram mediante um plano que tinham traçado previamente e que tinham o propósito de roubar os bens das vítimas, mediante o uso de agressões físicas.



Devido às lesões que sofreram pelo corpo, os dois primos foram socorridos no Hospital de Santo António, no Porto, e no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. As unidades hospitalares são assistentes no processo e pedem indemnizações ao trio de arguidos, cujo valor total é de 203 euros.



PORMENORES

Longo cadastro criminal

O arguido de 36 anos já tem um longo cadastro criminal por furto qualificado, ofensas à integridade física, condução sob o efeito de álcool e falsificação de documentos.



Três crianças em casa

Uma das vítimas é vendedora de automóveis e a outra trabalha como empregada de limpeza. No momento do ataque, estavam três crianças em casa, mas que não sofreram ferimentos.



Queriam assustar

Os arguidos afirmaram no processo que não agiram para roubar, mas apenas para as assustar porque já as conheciam.