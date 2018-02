Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrões com marreta atacam ourivesarias

Foram dois os assaltos, mas só um concretizado. Estabelecimento não tem alarme.

Por Francisco Manuel e Paulo Jorge Duarte | 08:17

Surpreendidos com o gradeamento no interior do vidro da montra da ourivesaria Florjóia, no Pingo Doce, em Aveiro, o grupo de cinco encapuzados, munidos de marretas, abortou o assalto e dirigiu-se para a freguesia de Esgueira. O alvo foi a Ourivesaria Barreira. Aqui, levantaram a grade de proteção exterior, com recurso a um pé-de-cabra. Com as marretas, partiram as montras e roubaram o ouro que havia nos expositores. O prejuízo é de dezenas de milhares de euros.



Tudo começou pelas 04h55 de ontem. O gradeamento da Florjóia não é visível do exterior e surpreendeu os assaltantes, depois de um primeiro vidro partido. Apesar de se tratar de um local isolado, o alarme disparou e assustou os ladrões, que fugiram por um buraco na vedação das traseiras do supermercado, junto à linha de caminho de ferro. O guarda-noturno demorou pouco mais de um minuto a chegar ao local, mas já não conseguiu ver os assaltantes, que foram captados pelas câmaras de videovigilância. Seis minutos depois, pelas 05h00, atacaram a Ourivesaria Barreira.



Como a loja não tem alarme e, apesar do estrondo das marretas a estilhaçar as montras, o proprietário, que reside numa casa em frente, não se apercebeu de nada. Foi o pasteleiro que o alertou, já o assalto tinha ocorrido há cerca de uma hora. A PSP de Aveiro esteve nas duas ourivesarias e recolheu vestígios que serão agora analisados para assim tentar chegar aos autores dos crimes.