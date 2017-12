Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrões de porcos fogem após furo

Animais furtados e mortos numa propriedade em Alvito.

Por António Lúcio e Pedro Galego | 07:41

A GNR está a investigar o furto, de uma herdade em Alvito, de quatro porcos, que foram encontrados mortos na mala de um carro nas imediações da cidade de Beja, na madrugada de sexta-feira. Os ladrões largaram os animais e fugiram devido a um furo num pneu da viatura e recearam a presença de uma patrulha da Guarda nas proximidades.



Ao que o CM apurou, os animais foram mortos à marretada e sangrados antes de terem sido colocados no veículo onde os ladrões fugiram.

Os porcos, todos de raça alentejana, foram identificados através dos brincos e entregues ao proprietário, que já apresentou queixa-crime.



A viatura dos ladrões foi encontrada numa estrada secundária junto ao Monte dos Caeiros, com uma das rodas dianteiras apenas com a jante, devido ao furo no pneu. Segundo fonte da autoridade, os suspeitos terão fugido a pé. No interior do carro, além das carcaças dos quatro suínos, os militares da GNR apreenderam ainda a marreta com que os ladrões mataram os animais no momento do furto.