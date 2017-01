Ladrões de rodas voltam a atacar

Na madrugada de segunda-feira, também as quatro rodas do Mercedes de Quim Machado, treinador do Belenenses, foram furtadas. O veículo estava estacionado em frente à sua residência, no centro de Santo Tirso. O técnico apresentou queixa na PSP.

"Foi a minha sogra que deu conta de que o carro estava em cima de dois blocos de cimento. Achei que podia ser uma brincadeira, só acreditei quando vi o automóvel à minha frente sem as quatro rodas", disse o proprietário de um veículo alvo de furto, na madrugada desta terça-feira, na cidade de Santo Tirso. Em dois dias, este é o segundo caso que acontece na localidade, com os ladrões a atuarem da mesma maneira.O veículo, de marca Renault, encontrava-se estacionado em frente ao prédio onde o proprietário reside, na praça Vasco da Gama. "O carro fica várias vezes aqui parado. Nunca tive problemas. Quem fez isto sabia bem como proceder. Nem os meus vizinhos, que moram mais perto de onde o carro estava, deram conta", diz o proprietário, ainda incrédulo."Além de terem levado as rodas, parece não haver mais nada danificado. Mas um dos blocos de cimento começou a desfazer-se por causa do peso e o carro acabou por cair. Espero não se ter estragado mais nada, já tenho bastante prejuízo", disse o proprietário do veículo, que apresentou queixa às autoridades contra desconhecidos. "Este é um sítio pacato. Mas agora eu e os meus vizinhos temos receio do que pode acontecer durante a noite ", concluiu.