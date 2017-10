Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrões roubam cofres de vizinhos na aldeia

Dois roubos consumados e um falhado na mesma noite deixam população de Alijó alarmada.

Por Tânia Rei | 01:30

Apenas numa madrugada, um grupo assaltou as bombas de gasolina e uma empresa de materiais de construção no lugar de Chã, em Vila Chã, Alijó. Roubaram dois cofres monoblocos, compressores, rebarbadores, materiais de construção e arrombaram uma máquina de venda de tabaco. No total terão roubado cerca de quatro mil euros em dinheiro e mais de 10 mil euros em máquinas. Uma delas, usaram-na para cortar o cofre do armazém de materiais de construção.



Na pacata povoação não há registo de uma madrugada como a de quarta-feira. "Apercebemo-nos do que aconteceu apenas de manhã quando chegámos para trabalhar. Levaram máquinas, danificaram papéis e cortaram um cofre com a ajuda de uma rebarbadora, que tínhamos para venda na loja", contou ao CM Paulo Cardoso, funcionário do estabelecimento. É a segunda vez que esta empresa é assaltada.



Depois do assalto ao armazém, os ladrões atacaram o posto de combustível mesmo ao lado. Também aqui o alvo foi o cofre. Com a rebarbadora que roubaram no armazém cortaram o cofre e levaram o dinheiro. Antes de fugir, arrombaram a máquina de tabaco e furtaram o dinheiro. Para trás, os ladrões deixaram um martelo. Ainda na mesma madrugada tentaram assaltar uma outra empresa na Zona Industrial, mas fugiram sem levar nada. A população está alarmada.



A GNR foi ao local e fez perícias para investigação.