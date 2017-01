Lagarta do pinheiro leva 18 crianças ao hospital

'Lagarta do pinheiro' leva 15 crianças ao hospital





Algumas das crianças foram assistidas no local e não necessitaram de ser encaminhadas pera o hospital.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Lisboa, Bombeiros Voluntários Lisbonenses e uma viatura do INEM com um enfermeiro.



Pelo menos 27 crianças da Escola Básica 1 do Bairro de São Miguel, em Alvalade, Lisboa, apresentaram esta segunda-feira reações alérgicas à chamada lagarta do pinheiro.Segundo o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o alerta foi dado cerca das 12h00 e dava conta de "várias crianças" desta escola de Lisboa com "urticária, prurido e manchas na pele", acrescentando que as mesmas estariam a brincar junto de um ninho da vulgarmente chamada de lagarta do pinheiro.18 das crianças afetadas foram transportadas para os hospitais Dona Estefânia e Santa Maria.