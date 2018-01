Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lagos lança petição a exigir novo hospital

Atual unidade hospitalar funciona num edifício antigo e sem possibilidade de ampliação.

Por José Carlos Eusébio | 08:21

A Assembleia Municipal de Lagos vai promover uma petição pública para exigir ao Governo a construção de um novo hospital na cidade destinado a substituir o atualmente existente. Será realizada a recolha de assinaturas não só junto da população lacobrigense como também nos concelhos de Aljezur e de Vila do Bispo.



A proposta aprovada na última reunião daquele órgão autárquico aponta a necessidade de relocalização do atual hospital devido à "inviabilidade de ampliação das instalações existentes, não só pela exiguidade dos terrenos, como pelo facto de estarem adossadas às muralhas da cidade, classificadas de Monumento Nacional".



"Há cerca de 20 anos que o hospital de Lagos tem vindo a ser prejudicado na capacidade de prestação de serviços", denuncia a Assembleia Municipal, adiantando que foram retiradas "valências e serviços, assim como recursos humanos e materiais, nomeadamente serviços de diagnóstico e encerramento da maternidade e do bloco operatório".



No documento, que foi apresentado pela CDU e aprovado por unanimidade, é referido que nos anos de 2008/2009, decorreu um processo que levou à aprovação pelo Ministério da Saúde do "projeto, estudo e concretização do novo hospital", que tinha um custo previsto de cerca de 27 milhões de euros e seria construído num terreno cedido pela autarquia local.



Mas, desde então, não houve qualquer evolução e, no Orçamento do Estado para 2018, também não consta qualquer verba para o efeito.



A petição pública visa obrigar a Assembleia da República a analisar o assunto.