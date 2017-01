Lalanda de Castro interrogado por corrupção

Paulo Lalanda de Castro, ex-patrão da Octapharma suspeito de ter corrompido o juri que desde 2000 dava à empresa o exclusivo da venda de plasma sanguíneo aos hospitais públicos, está esta manhã a ser interrogado pelo juiz, em Lisboa.



Arrisca ficar em prisão preventiva, depois de já ter sido constituído arguido por corrupção ativa.

Lalanda, recorde-se, foi detido na Alemanha, ao abrigo de um mandado de detenção europeu, tendo depois ficado em liberdade a aguardar a decisão sobre a extradição.



E entretanto aproveitou para regressar a Portugal num avião particular. Hoje arrisca ficar preso, no processo da máfia do sangue que já levou à prisão preventiva de Cunha Ribeiro, antigo presidente do INEM que terá sido corrompido para favorecer a Octapharma no negócio do plasma.













