Lalanda de Castro libertado na Alemanha

Os investigadores acreditam que Lalanda de Castro corrompeu Cunha Ribeiro, oferecendo-lhe casas, um carro e dinheiro para garantir à Octapharma contratos milionários no abastecimento de plasma aos hospitais portugueses.



Ricardo Sá Fernandes, que visitou Lalanda e Castro na cadeia alemã na terça-feira na presença de advogados germânicos, já comunicou aos Ministério Público que o seu cliente se apresentação "onde, como e quando" o MP português entender para ser ouvido.







Lalanda de Castro foi libertado na Alemanha. Oapurou que o Juiz considerou não existir fundamento para mandado de detenção.Esta decisão não anula, no entanto o processo de extradição. Lalanda de Castro é arguido no processo dos negócios do sangue.O administrador da Octapharma demitiu-se dos cargos que ocupava na companhia farmacêutica em Portugal na semana passada.