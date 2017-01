Lalanda e Castro fica em prisão domiciliária

Lalanda, recorde-se, foi detido na Alemanha, ao abrigo de um mandado de detenção europeu, tendo depois ficado em liberdade a aguardar a decisão sobre a extradição. E entretanto aproveitou para regressar a Portugal num avião particular.Estas investigações já levaram à prisão preventiva de Cunha Ribeiro, antigo presidente do INEM, que terá sido corrompido para favorecer a Octapharma no negócio do plasma.Em atualização