Lama na estrada deixa família à porta de casa

Filhos queriam levar a mãe, de 88 anos, a passar o dia em casa, mas as condições não o permitem.

Por José Durão | 06:00

Foi há 25 anos que Arlindo Santos se queixou pela primeira vez do mau estado de conservação da rua das Cavadas, à frente da casa da família, na Foz (Pombal). O piso é em terra batida e quando chove é um mar de lama, impedindo o acesso à moradia a pé e até mesmo por carro. A rua dá acesso a terrenos de cultivo e é utilizada sobretudo por tratores, que são os únicos veículos que conseguem circular sem ficarem atascados na lama.



"Já há muitos anos que participámos [o caso] à junta de freguesia", disse Arlindo Santos. Na sua perspetiva, bastava alisar o piso e colocar gravilha para reduzir o impacto da chuva. "Não pedimos que a rua seja alargada. Pedimos simplesmente que a rua pudesse ser praticável", disse.



Maria Gameiro, com 88 anos, é a atual dona da moradia. Com a maior parte dos filhos longe de casa, vive agora num lar na Guia. Na altura do Natal, o filho Arlindo Santos quis levar a mãe à casa, que entretanto foi reconstruída por dentro, mas com a estrada enlameada, ninguém quis arriscar.



"Queremos trazê-la à casa dela para ela poder, pelo menos, desfrutar um pouco do bom tempo", disse. "Não há possibilidade. Não se pode passar a pé, ela tem 88 anos. Nem sequer uma ambulância consegue vir aqui", frisou.



Questionada pelo CM, a Câmara Municipal de Pombal confirmou ter conhecimento do problema e justificou o atraso nas reparações com diferendos entre proprietários: com o passar do tempo, foram estendendo os terrenos agrícolas até à estrada e agora ninguém concorda em ceder espaço para alargar a via.