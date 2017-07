Lamborghini roubado no Porto

Viatura foi levada após assalto a uma residência na Foz do Douro.

10.07.17

Carro de alta cilindrada roubado no Porto

Um carro de alta cilindrada da marca Lamborghini foi roubado após um assalto a uma casa na Foz do Douro, no Porto, na manhã desta segunda-feira.O roubo terá sido levado a cabo por um grupo de dois ladrões encapuzados e armados, apurou o CM, pelas 08h15.Para além do carro, os assaltantes levaram ainda vários bens do interior da casa, assim como outro carro, um Smart, que ainda não foi localizadoO Lamborghini foi depois encontrado pela PSP em Leça da Palmeira, em Matosinhos.A PJ esteve na casa, que pertence a um casal de nacionalidade brasileira, a recolher indícios e está a investigar o caso.