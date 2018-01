Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lança fogo em quintal e aterroriza vizinhos

Moradores de Quelfes, Olhão, queixam-se que homem é agressivo e que provoca atos de vandalismo.

Por Tiago Griff | 08:41

Um homem ateou fogo ao quintal da própria habitação em Quelfes, Olhão, e fugiu. Foi apanhado pela PSP minutos depois e identificado. O fogo foi combatido rapidamente pelos bombeiros e fez poucos estragos, mas os incidentes com o morador são recorrentes e os vizinhos desesperam por uma solução.



Esta quinta-feira, ao final da manhã, os moradores da rua Manuel Paula Ventura, em Quelfes, foram brindados por mais uma situação pouco normal, mas que já começa a ser habitual. Desta vez, o vizinho problemático, de cerca de 50 anos, ateou um incêndio no quintal da própria casa que, só devido à rápida atuação dos Bombeiros Municipais de Olhão, ficou circunscrito ao local, fazendo estragos menores.



"São incêndios, injúrias e prejuízos em carros. Estamos a desesperar", diz ao CM Herondina Estêvão, uma das vizinhas, situação confirmada por outra residente na rua: "Já partiu vidros em frente à minha casa e diz que vai dar para o meu cão comer", lembra Estela Simão.

As situações acumularam-se nos últimos anos e já chegou mesmo a haver agressões físicas. "Em setembro do ano passado atirou-me uma telha a uma perna. Fui hospitalizado e levei 12 pontos", recorda ao CM Manuel Pereira, outro vizinho.



Depois do incêndio desta quinta-feira, o homem fugiu de casa mas foi apanhado pela PSP, poucos minutos depois. Foi identificado e o caso foi remetido para o tribunal e para o delegado de saúde. No entanto, acabou libertado.