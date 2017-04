Lancha abandonada com 446 kg de haxixe

A investigação está a agora a cargo da Polícia Judiciária, a quem os fardos de haxixe já foram entregues.n

Em apenas 24 horas, duas lanchas rápidas idênticas foram encontradas à deriva no mar do Algarve, uma delas com 14 fardos de haxixe a bordo, com o peso total 446 quilos. As autoridades suspeitam de que possam estar ligadas a uma única descarga de droga, realizada na região e com proveniência de Marrocos.As embarcações, de borracha, que não tinham ninguém a bordo, foram localizadas por pescadores, que alertaram a Polícia Marítima. Tal como o CM noticiou, a primeira lancha foi localizada terça-feira à tarde, a cerca de 30 km a sul da Ponta da Piedade, Lagos, com 11 bidões de combustível a bordo e comida adquirida em Marrocos. A segunda, com a droga, foi detetada quarta-feira a 20 quilómetros a sul de Armação de Pera. Terão ambas sido abandonadas pelos traficantes e depois arrastadas pelo vento sueste para os locais onde foram encontradas."Este tipo de embarcações são muito usadas por traficantes. São trazidas em navios maiores e depois usadas para levar a droga, sobretudo haxixe proveniente de Marrocos, até terra", explicou ao CM o comandante Conceição Duarte, da Capitania do Porto de Lagos. As lanchas, de sete metros de comprimento e com um motor de 60 cavalos cada, aparentavam estar ambas intactas. Foram rebocadas para os Portos de Lagos e Portimão, onde foram sujeitas a perícias por parte das autoridades.