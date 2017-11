Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Legionella detetada na rede de água e numa das torres

Bactéria foi encontrada numa das torres de refrigeração e também na rede de água do Hospital S. Francisco Xavier.

Por Sónia Trigueirão e Bernardo Esteves | 01:30

A legionella, que já matou quatro pessoas, foi detetada tanto na rede interna de água como numa das torres de refrigeração do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, apurou o CM junto de fontes ligadas à investigação.



As análises à rede de água foram adjudicadas pelo Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO), onde se integra o hospital, ao Laboratório do Instituto Superior Técnico (LAIST). "O LAIST efetua as análises às águas solicitadas pelo CHLO, nomeadamente legionella, não sendo o responsável pelo controlo de qualidade", disse ao CM Margarida Romão, responsável do LAIST, adiantando que "o contrato vigora há alguns anos e as análises são efetuadas de acordo com o plano anual solicitado pelo cliente".



A responsável não revelou os resultados das últimas análises porque "são confidenciais". Já a manutenção das torres de refrigeração e do sistema de cogeração (do qual faz parte o sistema de ar condicionado) foi adjudicada ao Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), que contratou a empresa Veolia e criou depois a Such-Veolia, num Acordo Complementar de Empresa.



As análises que estão a ser feitas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge vão permitir esclarecer se, além de uma das torres de refrigeração, que foi logo fechada, a bactéria também esteve nas outras duas torres, que foram já sujeitas a choques térmicos e químicos. Também se espera que as análises expliquem como foram contaminadas as torres, uma vez que estas recebem água da rede do hospital, e como é que a legionella também está na rede de água.



Duas últimas vítimas já foram autopsiadas

As autópsias aos corpos das duas últimas vítimas mortais do surto de legionella foram realizadas ontem no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), em Lisboa.



A informação foi confirmada ao CM por uma fonte do instituto. Segundo a mesma fonte, os corpos não foram ontem entregues às respetivas famílias, o que deverá suceder durante o dia de hoje. Por isso, os velórios deverão realizar-se hoje e os funerais no dia de amanhã. As vítimas são Maria Santos, de 68 anos, residente em Oeiras, e Olívia Ornelas, de 97 anos, moradora em Algés, também no concelho de Oeiras.



Maria Santos estava internada há algum tempo no Hospital São Francisco Xavier. A mulher sofria de diabetes e tinha um problema num dedo do pé. Já tinha sido submetida a três intervenções cirúrgicas.



A outra vítima mortal, Olívia, Ornelas, deu entrada no Hospital São Francisco Xavier para ser submetida a uma cirurgia. A idosa tinha fraturado uma perna e ia ser operada ao fémur, revelou ao CM fonte da família, garantindo que Olívia Ornelas não tinha outros problemas de saúde associados.



As duas mulheres foram as terceira e quarta vítimas mortais do surto de legionella. Antes, já tinham sido anunciadas as mortes de Simão Santiago, de 77 anos, e de Maria da Graça Ribeiro, de 70 anos. O primeiro foi contaminado quando foi ao S. Francisco Xavier fazer exames de rotina e a mulher após ter tido uma consulta.



Saiba mais

1976

A doença dos legionários adquiriu o nome em 1976, quando um surto de pneumonia atingiu 221 participantes na convenção da Legião Americana, num hotel em Filadélfia, nos Estados Unidos. O surto no concelho de Vila Franca de Xira, em 2014, foi considerado o terceiro mais grave no Mundo.



Legionários

A doença é causada pela bactéria ‘legionella pneumophila’, que podem existir em reservatórios naturais, como lagos e rios, ou nos sistemas de água doméstica. A doença contrai-se através da inalação de gotículas de água contaminadas.



Grupos de risco

As pessoas com mais de 50 anos, fisicamente debilitadas ou com hábito de consumo de álcool e tabaco, são mais vulneráveis à contaminação com a bactéria. Os primeiros sintomas surgem ao fim de cinco dias e o período de incubação pode ir até aos dez dias.



Antibióticos

Não existe ainda vacina para a Doença dos Legionários. O tratamento é realizado com recurso a antibióticos: azitromicina, quinolonas e claritromicina. Normalmente, o remédio é administrado por um período de 7 a 10 dias, mas alguns casos podem chegar às três semanas.