Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lei da segurança ajuda agressores do Urban

Queixas na PSP não são suficientes para afastar vigilantes.

Por Manuela Guerreiro | 08:13

Os seguranças da discoteca Urban Beach, em Lisboa, ainda não tinham sido afastados do serviço, apesar das queixas de que foram alvo desde o início do ano, porque a legislação protege os agressores.



De acordo com o quadro legal que regula o setor – e cuja fiscalização compete à PSP – a reincidência no crime de agressão não é suficiente para afastar os seguranças de funções e para lhes retirar o título profissional. Só podem ser afastados se forem condenados e quando essa decisão não permitir mais recurso.



No caso do Urban – discoteca que foi encerrada provisoriamente depois das agressões de que foram vítimas dois jovens na madrugada do dia 1 - o principal agressor já é suspeito de oito situações. Pedro Inverno aguarda julgamento em prisão preventiva, na sequência de uma investigação da Divisão de Investigação Criminal da PSP com o DIAP de Lisboa, indiciado por tentativa de homicídio qualificado na forma tentada.



As duas vítimas de agressão, Magnusson Brandão Gomes e André Reis, apresentam sexta-feira queixa-crime no DIAP. A queixa é um dos requisitos obrigatórios para um pedido de indemnização. O fecho da discoteca foi ordenado pelo Governo com base nas agressões brutais que foram registadas em vídeo, mas também nas 38 queixas apresentadas já este ano.



Entretanto, a Comissão de Trabalhadores do Urban alerta para a situação das 200 famílias cujo sustento teme estar em risco. A comissão pediu reuniões de emergência com o ministro do Trabalho e com o presidente da Câmara.