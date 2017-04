Lena paga luvas em três negócios

Já nos negócios com a Venezuela, o Grupo Lena terá beneficiado da participação ativa de José Sócrates que, enquanto primeiro-ministro e no âmbito de uma política de diplomacia económica, participou nas viagens, em 2008 e 2010.De acordo com os investigadores que seguiram o rasto do dinheiro, as verbas saíram do Grupo Lena para duas offhores: a Giffard e a Pinehill.Os investigadores acreditam ainda que, a partir de 2009, as contrapartidas do Grupo Lena passaram a ser pagas com alegados contratos de prestação de serviços e com carros fornecidos pela Rentlei, que fazia parte do grupo. Os carros terão sido utilizados não só por Sócrates, mas também por familiares e outras pessoas próximas do ex-governante, como o primo José Paulo Bernardo Pinto de Sousa, pela mãe Maria Adelaide de Carvalho Monteiro e pela ex-mulher, Sofia Fava.Para iniciar o projeto do empreendimento turístico de luxo de Vale do Lobo, no Algarve, os sócios entraram com cinco a seis milhões de euros e a Caixa Geral de Depósitos com 284 milhões.De acordo com o Ministério Público, este financiamento do banco público, onde Armando Vara era administrador, valeu também a José Sócrates o pagamento de subornos. E mais uma vez o dinheiro terá circulado com a ajuda de Carlos Santos e também de Joaquim Barroca do Grupo Lena.Para os investigadores da Operação Marquês, os pagamentos das contrapartidas passaram também por um circuito de dissimulação de offshores e contas internacionais. Uma das contas usadas foi a de Joaquim Barroca na Suíça. Foram transferidos dois milhões de euros.