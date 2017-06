Lesados do BES caçam políticos de férias no Algarve

Segundo Ricardo Ângelo, a não votação do diploma mostrou "desinteresse" dos deputados pelo sofrimento de milhares de pessoas, e a AIEPC tudo fará, no que estiver ao seu alcance, para que a solução seja devidamente implementada no prazo estipulado.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Vários lesados do BES, sobretudo do Norte de Portugal, decidiram juntar-se em grupos de cerca de 50 pessoas e, a partir de 1 de julho, rumar ao Algarve para "caçar" políticos nas praias.Em causa está o facto de o diploma legal que cria a figura dos Fundos de Recuperação de Crédito, uma legislação que permite enquadrar a solução para os lesados do papel comercial do BES e pagar as indemnizações, não ter sido votado na sexta-feira, no Parlamento, para baixar ainda à comissão de Orçamento e Finanças para discussão na especialidade.Em declarações ao CM, Ricardo Ângelo, da Associação de Indignados e Enganados do Papel Comercial (AIEPC), disse que tiveram conhecimento dessa iniciativa. "Não é organizada pela Associação. É uma iniciativa de lesados do Norte do país que mostra o desespero e a desilusão perante algo que era aguardado com expectativa".