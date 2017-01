Lesados no Andanças pedem 800 mil euros

Arderam 458 veículos no incêndio que deflagrou no festival Andanças, em agosto do ano passado

CM teve acesso, os bombeiros cortaram a vegetação, mas a mesma foi deixada no local.



"O manto de pasto, seco e fino, disposto no solo como um manto, potenciou a progressão das chamas para a quase totalidade da área do estacionamento", refere a PJ, que adianta que "não houve uma ordem expressa para que o pasto cortado ali permanecesse ou fosse removido".



A PJ tem ainda como hipótese mais plausível ter sido uma beata de cigarro a causar o incêndio.



Cerca de uma centena de automobilistas lesados pelo fogo no festival Andanças, em Castelo de Vide, pedem 800 mil euros de indemnização às seguradoras. Estes lesados não têm seguro de cobertura de incêndios mas, ainda assim, esperam alcançar um acordo extrajudicial.Caso não haja solução, admitem avançar para tribunal num litígio superior a um milhão de euros . "Estamos a tentar um acordo, através da mediação da Autoridade de Supervisão de Seguros, no sentido de mobilizar as seguradoras para uma solução de partilha dos custos", disse aoo advogado Pedro Proença.Dos 458 veículos que arderam durante o festival, cerca de uma centena tem cobertura de incêndios, tendo já as seguradoras assumido perto de um milhão de euros para pagar a apólice a estes automobilistas. Os restantes proprietários terão de assumir os prejuízos do próprio bolso.