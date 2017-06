Leva 13 anos de prisão por asfixiar até à morte

No acórdão, o coletivo refere que, após o crime, Miguel tomou banho e andou pela cidade a deambular. Entregou-se na manhã do dia seguinte na PSP da cidade, após a dona da pensão onde ocorreu o crime lhe ter telefonado a dizer que tinha encontrado o corpo da brasileira.



Miguel Martins vai ainda ter de pagar uma indemnização de 140 mil euros aos dois filhos menores da vítima.



O tribunal deu como provado que Miguel Martins, que está preso na cadeia de Braga desde a altura do crime, asfixiou Poliana Ribeiro até à morte, por não aceitar o fim da relação.No acórdão, o coletivo refere que, após o crime, Miguel tomou banho e andou pela cidade a deambular. Entregou-se na manhã do dia seguinte na PSP da cidade, após a dona da pensão onde ocorreu o crime lhe ter telefonado a dizer que tinha encontrado o corpo da brasileira.Miguel Martins vai ainda ter de pagar uma indemnização de 140 mil euros aos dois filhos menores da vítima.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Miguel Martins, de 36 anos, nunca confessou em tribunal ter asfixiado Poliana Ribeiro até à morte. Admitiu ter discutido com a prostituta brasileira, de 34 anos, por quem estava apaixonado, quando a 4 de março do ano passado a mulher lhe comunicou que não tencionava manter o relacionamento "sério e duradouro" que lhe tinha proposto.O coletivo de juízes de Guimarães deu como provado que o pedreiro apertou o pescoço de Poliana com a intenção de a matar e condenou o arguido a 13 anos de prisão. O advogado de defesa diz que a pena é "exagerada" e vai recorrer."Consideramos que não existe sequer uma definição exata da causa da morte. A perícia foi ‘simplex’, esteve mais preocupada com os custos do que em determinar as causas da morte", acusou o advogado Lima Martins, vincando que o processo "começou coxo e terminou coxo".