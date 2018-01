Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leva bolo com droga para o filho preso e passa Réveillon detida

Mulher de 46 anos ficou nos calabouços da PJ de Setúbal.

Por J.C.R. | 08:47

Uma mulher de 46 anos passou o Réveillon detida nos calabouços da PJ de Setúbal depois de ter sido apanhada a entrar na cadeia da cidade com um bolo ‘recheado’ com droga que pretendia entregar ao filho.



O caso passou-se na tarde de sábado, dia 30. A mulher tinha ocultado 25 g de haxixe no bolo que levava para oferecer.



Os guardas suspeitaram e apreenderam a ‘prenda’.



Como no domingo o Tribunal de Instrução Criminal não funciona, a mulher só foi ouvida por um juiz no dia 1, saindo em liberdade com apresentações periódicas.