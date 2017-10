Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leva cocktail de drogas para o marido

Mulher tinha haxixe, heroína e MDMA escondidas na área genital.

Por João Carlos Rodrigues e Miguel Curado | 02.10.17

Uma mulher foi detida na manhã de sábado quando entrava no estabelecimento prisional de Lisboa com um verdadeiro cocktail de drogas para entregar ao marido.



A mulher era a primeira na fila das visitas e foi sujeita a revista. Escondidas na área genital trazia 60 gramas de haxixe, 10 gramas de heroína e outras dez de MDMA.



A PSP foi alertada pela guarda prisional, mas enquanto a mulher aguardava pela chegada dos polícias recebeu uma chamada telefónica. Era o marido, que a esperava no interior da cadeia e estranhou a demora.



Os guardas aperceberam-se e acabaram por apreender o telemóvel que o recluso escondia na cela e que tinha usado.



A mulher foi levada pela PSP sob detenção e o preso sujeito a medida disciplinar.