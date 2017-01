Leva com comboio durante "test drive"

Teste ao novo Seat Leon terminou com um enorme susto e a frente do automóvel bastante danificada





O acidente ocorreu junto ao campo de formação do Sp. Espinho – decorria até um encontro de futebol naquele momento -, pelo que foram muitos os curiosos que se juntaram no local.



A circulação ficou interrompida no sentido Sul/Norte durante cerca de uma hora. A PSP esteve no local.



O ‘test drive’ de um Seat Leon quase acabava de forma trágica para Rolando Martins e o vendedor de automóveis que o acompanhava. O carro em que seguiam foi atingido por um comboio numa passagem de nível na rua da Praia do Pau da Manobra, em Silvalde, Espinho.Ao que tudo indica, o condutor terá passado os sinais sonoros, parando junto à linha em que se faz o sentido Sul/Norte. Quando as cancelas começaram a baixar, Rolando Martins ter-se-á atrapalhado e não conseguiu fazer recuar a viatura. A colisão entre o comboio e o carro acabou por ser de raspão, apenas causando a destruição do para-choques, danificando a frente do automóvel. Rolando e o vendedor escaparam ilesos."Vi o carro parado na passagem de nível e o comboio a aproximar-se. As cancelas começaram a baixar e o carro não ia para frente, nem para trás. Pensei logo que ia acontecer uma tragédia" disse uma testemunha ao