Leva droga ao marido preso

Durante a revista foram-lhe detetadas 460 doses escondidas na vagina e no ânus.

Por J.C.R. | 08:22

Uma jovem de 19 anos foi apanhada no domingo a entrar no interior da cadeia de Setúbal com 230 gramas de haxixe que iria entregar ao marido, detido naquela prisão por tráfico.



Segundo o CM apurou, a mulher levantou suspeitas devido ao seu nervosismo. Durante a revista foram-lhe detetadas 460 doses da referida droga escondidas na vagina e no ânus.



Às autoridades, a mulher contou que a droga lhe tinha sido entregue por um desconhecido em Santa Marta do Pinhal, Seixal, e admitiu que a iria entregar ao marido.



À hora de fecho da edição, desconheciam-se as medidas de coação.