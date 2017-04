Leva haxixe na vagina para a cadeia

Também já tem um processo.



Está sujeito a um processo disciplinar. Ainda este domingo, e também após a visita, outro recluso da mesma cadeia foi apanhado com 15 gramas de haxixe .Também já tem um processo.

Uma mulher, familiar de um recluso da cadeia do Linhó, Sintra, entregou este domingo haxixe ao detido durante a hora da visita. A suspeita, que escapou à detenção, teria a droga na vagina.Durante a revista das visitas a mulher levantou suspeitas aos guardas prisionais.No entanto, ao passar no pórtico de deteção de metais, nada assinalou. A droga só viria a ser encontrada já na posse do recluso, que a escondeu nas roupas.