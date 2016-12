Leva menor a despir-se na net

Em tribunal confessou os crimes e aceitou sujeitar-se a tratamento. Foi condenado pelos crimes de coação sexual agravada e detenção de pornografia de menores.

O que achou desta notícia?







26.3% Muito insatisfeito

26.3%

10.5%

10.5% 5.3%

5.3% 57.9% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







26.3% Muito insatisfeito

26.3%

10.5%

10.5% 5.3%

5.3% 57.9% Muito satisfeito Outras 19 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um homem de 33 anos foi esta segunda-feira punido pelo Tribunal de Coimbra com três anos e três meses de prisão, suspensa por igual período, por ter levado uma menor a despir-se perante uma câmara web. Os factos ocorreram em 2013.A vítima era sua vizinha e começaram a comunicar através das redes sociais. A pedido do arguido, a vítima despiu-se e exibiu-se perante a câmara web.Quando a menor recusou encontrar-se pessoalmente com ele, o arguido publicou as imagens no Facebook.