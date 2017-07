Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leva sete anos por violar o neto menor

Jovem – hoje com 18 anos – era sujeito a práticas de sexo oral, anal e masturbação.

Por João Tavares | 08:15

Um reformado foi condenado a sete anos e três meses de prisão por abusos sexuais ao neto menor, em Manique do Intendente, Azambuja. Os abusos decorreram entre 2009 e 2014, quando o menor passava férias com os avós.



O jovem – hoje com 18 anos – era sujeito a práticas de sexo oral, anal, masturbação, e ainda ao visionamento de canais pornográficos por parte do avô.



No acórdão do Tribunal de Loures, do início deste mês, lê-se que o abusador dizia ao neto que eram apenas "brincadeiras", tendo em alguns casos dado dinheiro ao menor. Este relatou os abusos à mãe na Páscoa de 2014.



O arguido, de 72 anos, terá ainda de pagar 10 mil euros de indemnização. Está em liberdade.