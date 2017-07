Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leva tiro por ter carro mal parado

Agressor exigiu à vítima que tirasse carro da frente do seu portão.

Por Alexandre M. Silva | 01:30

Paulo Augusto, de 41 anos, encontrava-se com amigos na esplanada de um café, em Vendas Novas, quando foi avisado por um homem para retirar o veículo da frente do portão da sua casa. Paulo pediu para acabar de beber a cerveja antes de tirar o carro, mas já não foi a tempo.



O agressor, de 62 anos, foi a casa e voltou ao café com uma caçadeira na mão. Atingiu-o com um tiro na zona lombar. E por pouco não feriu os outros amigos da vítima, que se encontravam na esplanada.



Paulo foi assistido no local do crime pelos bombeiros e transportado depois com ferimentos graves para o hospital de Évora, onde continuava ontem internado, mas já livre de perigo.



O crime ocorreu na noite de terça-feira, pelas 22h00. Quem assistiu diz ao CM que só não houve uma tragédia "por milagre". "O homem fez um primeiro aviso e o rapaz disse-lhe que era só um minuto para acabar de beber a cerveja. Pouco depois chegou com a caçadeira e deu-lhe um tiro", disse uma testemunha, que pede, no entanto, para não ser identificada.



O disparo deixou marcas na esplanada. Os chumbos ficaram cravados num pequeno muro e também na cadeira onde estava sentada a vítima, proprietário de uma empresa de reboques na cidade. Quem os conhece garante que não existia qualquer desavença antiga.



A GNR esteve no local e deteve o agressor na sua casa, a escassos 10 metros do café Girassol. Presente ontem a tribunal, ficou em liberdade mediante apresentações às autoridades. A investigação foi entregue à Judiciária.