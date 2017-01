Levam 1000 euros e tabaco de papelaria

Em 42 anos, esta é a segunda vez que a papelaria é alvo de um furto. O caso está a ser investigado pela GNR.

Tentaram arrombar a porta da papelaria Tropical, na avenida Gago Coutinho, Marco de Canaveses, esta sexta-feira de madrugada, e como não conseguiram, partiram o vidro para entrar.Levaram todos os maços de tabaco, cinco mochilas e mais de mil euros que estavam na caixa registadora. Deixaram um rasto de destruição e um prejuízo de cerca de cinco mil euros.O alerta foi dado aos donos do estabelecimento pelo distribuidor de jornais e por vizinhos. "Ligaram-me a avisar do roubo. Em cinco minutos, cheguei à papelaria e deparei-me com os vidros todos no chão", contou aoMiguel Silva, o proprietário do estabelecimento.