Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Levam 260 mil euros em onze roubos

Um dos assaltantes vai ser expulso do País após cumprir a pena.

Por Isabel Jordão | 09:38

Os dois autores de 11 assaltos à mão armada a agência bancárias na região Centro, entre novembro de 2015 e maio de 2016, foram condenados pelo Tribunal de Leiria a penas de prisão de 18 e 8 anos. São ambos brasileiros, têm 35 e 36 anos e um deles já tem cadastro por roubo e coação, pelo que vai ser expulso do País depois de cumprir a pena.



A pena de prisão mais elevada, de 18 anos, foi aplicada a Akelson Jesus, que foi condenado por 30 crimes de roubo agravado, sequestro, coação agravada, falsificação de documento e violação de interdição.



O outro assaltante, Ricardo Souza, foi condenado a 8 anos de prisão por 18 crimes de roubo agravado, sequestro, coação agravada e falsificação de documento.



Os valores roubados oscilam entre os 500 e os 130 mil euros, totalizando 260 mil euros.



Os dois homens, que estão em prisão preventiva, entravam nas agências disfarçados com cabeleiras postiças, cachecóis, bonés ou óculos, ameaçando os funcionários e os clientes com armas.



"Os arguidos usavam a força física, proferiam expressões intimidatórias e recorriam ao uso de pistolas, assim forçando os funcionários" a entregar-lhes o dinheiro e "os clientes a permanecerem, contra a sua vontade no interior das instituições" durante os assaltos, refere o acórdão, lido quinta-feira.



Para se deslocarem, os ladrões usavam carros alugados com documentos falsificados e substituíam as chapas de matrícula por outras falsas, para não serem identificados.