Levam 60 mil euros de ATM

Grupo fez explodir multibanco e fugiu com o cofre.

Por Paulo Jorge Duarte e Francisco Manuel | 13.07.17

Ouvimos uma grande explosão e ficámos assustados. Fui à varanda ver o que se passava e vi um grupo de homens, encapuzados, a fugir num carro com o cofre do multibanco", disse Arménio Ribeiro, que reside no prédio onde a máquina estava instalada, na rua José Bento Pereira, em Ossela, Oliveira de Azeméis.



Os assaltantes fizeram explodir o equipamento com uma bomba de gás, ontem de madrugada, e fugiram com cerca de 60 mil euros, deixando para trás um rasto de destruição. A Polícia Judiciária está a investigar.



O alerta para a GNR de Oliveira de Azeméis foi dado cerca das 03h00. Quando as autoridades chegaram ao local, já os ladrões tinham fugido num Mercedes classe E preto. O carro foi encontrado, por volta das 04h30, em Sermonde, Vila Nova de Gaia, totalmente carbonizado.



Junto ao multibanco, foram encontradas notas pintadas de preto - quando os equipamentos são atacados libertam um líquido que inutiliza as notas.



"Temos receio de que este assalto faça com que o multibanco seja encerrado definitivamente", lamentou Cristina Silva, moradora do prédio atingido.



PORMENORES

Assaltantes procurados

O grupo de assaltantes que ontem atacou o multibanco em Ossela fugiu com o cofre da máquina e o dinheiro que estava no interior e está agora a ser procurado pela Polícia Judiciária, que esteve no local do ataque à bomba.



Freguesia perde ATM

Os moradores de Ossela, em Oliveira de Azeméis, já ficaram sem a máquina multibanco do Montepio Geral, há cerca de um ano e meio. Temem que a freguesia fique sem qualquer equipamento para levantamento de dinheiro e pagamentos.