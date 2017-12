Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Levam 7 mil euros a clube em assalto

Instalações do Atlético Clube de Pernes, em Santarém, foram vandalizadas em roubo na véspera de Natal.

Por João Nuno Pepino | 08:39

As instalações do Atlético Clube de Pernes, em Santarém, foram assaltadas e vandalizadas durante a madrugada da véspera de Natal. O clube estima um prejuízo de cerca de sete mil euros.



"Roubaram o dinheiro de três cofres, material informático e uma parte do espólio. Destruíram uma registadora de dois mil euros e parte do sistema de som do bar e levaram bebidas, moedas de máquinas de aperitivos e até a carne que já tínhamos comprado para a festa", explicou ao CM Luís Ferreira, vice-presidente do clube.



O assalto dividiu-se entre os gabinetes da direção, situados debaixo das bancadas, e o athletic bar, já atrás de uma das balizas. A Judiciária está a investigar.