Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Levam 7 mil euros em emboscada

Combinou uma falsa transação de droga para assaltar traficante.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça | 08:35

Combinou com um traficante de droga a venda de uma elevada quantia de produto estupefaciente, a troco de sete mil euros. Mas, em vez de comparecer com a encomenda, enviou dois homens que tinha contratado para assaltar o ‘cliente’. A vítima foi ameaçada com uma arma de fogo e ficou sem o dinheiro, no encontro que aconteceu uma semana antes do último Natal.



Na terça-feira, os três homens - de 18, 22 e 23 anos, um desempregado e dois operários fabris - foram detidos pela Polícia Judiciária de Braga e levados ao Tribunal de Guimarães. Saíram em liberdade, como requerido pelo Ministério Público. A mulher de um deles é também arguida, por recetação.



O assalto ocorreu a 18 de dezembro de 2017, quando a vítima - conotada com o tráfico de droga na cidade de Braga - se deslocava para o planeado encontro, em que se preparava para comprar produto estupefaciente. Na bolsa, levava sete mil euros em notas de diversos valores. No local combinado, nas imediações da própria casa , numa freguesia de Braga, foi alvo de uma emboscada pelos dois assaltantes - um já com antecedentes por furto e detenção de arma proibida - que, de cara tapada e com uma arma de fogo, o ameaçaram imediatamente de morte. Sem hipótese de reagir, acedeu a entregar a bolsa contendo todas as notas. A dupla fugiu do local e a vítima fez queixa na PJ.



Na terça-feira de manhã, os inspetores realizaram buscas nas casas dos três homens, também em Braga. O dinheiro roubado não foi recuperado.