Assaltantes levam bebé para roubo

Idosos ficaram sem três fios de ouro durante boleia.

Por Fátima Vilaça | 01:30

"Só quando o vi agarrar a minha mulher pelas pernas para tirá-la do carro é que percebi que estava a ser enganado. Tenho isto a massacrar-me a cabeça." É ainda incrédulo e muito revoltado que Joaquim Alves conta como ele e a mulher, ambos com 75 anos, foram enganados por um casal jovem, com uma bebé, ontem ao fim da manhã, em Cabeceiras de Basto.



Os idosos ficaram sem três fios de ouro, no valor de três mil euros. Uma das joias tinha acabado de ser comprada.



"Nós não queríamos entrar no carro, já estávamos na paragem do autocarro, mas o rapaz insistiu tanto, disse até que era filho de um nosso amigo que já tinha falecido, que acabámos por entrar", descreve Albina Alves, de lágrimas nos olhos.



Durante a viagem até à aldeia de Fojos, o casal de burlões convenceu os idosos de que ia abrir uma ourivesaria e pediu para fotografar os fios que traziam ao pescoço para "tirar moldes".



Joaquim entregou as duas peças de ouro ao homem e, quando estava já fora do carro, a mulher, que tinha a bebé ao colo, arrancou o fio de Albina à força, enquanto o comparsa a arrastava para fora do carro. Fugiram sem deixar rasto.



PORMENORES

Apresentam queixa na GNR

Largados sozinhos a meio do percurso de sete quilómetros entre Cabeceiras de Basto e a aldeia de Fojos, o casal pediu a um popular que o levasse até à GNR, na vila. Apresentaram de imediato queixa contra os dois desconhecidos.



Aniversário da filha

Os jovens burlões conversaram durante muito tempo com os idosos. Contaram pormenores da relação de amizade que o pai teve com Joaquim e Albina e até convenceram os idosos de que a bebé que traziam no carro completava ontem dois anos.