Levam ouro de idosos com burla do vinagre

Arguidos diziam às vítimas que tinham fórmula para mostrar se as peças eram verdadeiras.

Por Nelson Rodrigues | 09:38

Durante um ano, dois homens e uma mulher dedicaram-se a burlar idosos, no Porto. Diziam ser familiares das vítimas e, mal estas os deixavam entrar nas suas casas, os arguidos atacavam. Perguntavam por ouro e diziam que sabiam uma fórmula para atestar se as peças eram verdadeiras ou falsas.



Tudo passava por ter um recipiente com vinagre e uma casca de cebola. O mesmo deveria ser guardado com o ouro, durante dois dias, num armário e ao escuro. Ninguém podia mexer. Os burlões afirmavam que iriam voltar para ver o resultado, mas acabavam por fugir com todos os artigos.



O trio está acusado de furto qualificado, burla qualificada e violência depois de subtração - uma das vítimas percebeu o esquema e foi agredida. Os arguidos começam a ser julgados segunda-feira, no Tribunal de S. João Novo, Porto. A mulher, de 47 anos, está presa na cadeia de Tires, Lisboa, e os dois homens estão em liberdade - um foi declarado contumaz (está em local desconhecido).



O esquema durou entre 2013 e 2014. O processo, consultado pelo CM, refere que o trio roubou centenas de milhares de euros a dez vítimas - algumas já morreram entretanto. Os burlões atuavam em dupla ou isoladamente, na maioria dos casos com a burla do vinagre. Havia ainda situações em que a mulher entrava nas casas com as vítimas para as distrair, e outro roubava os objetos.



Os arguidos escolhiam pessoas fragilizadas sobre as quais faziam recolhas de informação.