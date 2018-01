Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Levam três casacos de loja em Lisboa

Vítima ainda correu atrás dos ladrões, mas não conseguiu alcançá-los.

Por J.T. | 09:12

Os dois homens entraram numa loja de vestuário como potenciais clientes, em Lisboa, mas o objetivo era outro. Pouco depois, saíram com três casacos com um valor comercial de 1200 euros, isto depois de terem ameaçado o proprietário com uma faca. São agora procurados pelas autoridades.



Os ladrões entraram na loja pelas 18h00 de domingo, escolheram os casacos e experimentaram-nos. Mas não tinham intenção de os pagar. Antes de abandonar o local, sacaram de uma faca com que ameaçaram o dono.



Depois fugiram a correr em direção à rua Poço dos Negros.



A vítima ainda correu atrás dos ladrões, mas não conseguiu alcançá-los.