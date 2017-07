Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Levantada interdição na praia dos Salgados

Análises feitas às amostras recolhidas na quarta-feira não detetaram presença de poluição.

Por Tiago Griff | 09:28

A praia dos Salgados, em Albufeira, foi ontem reaberta a banhos, depois das análises às amostras de água, recolhidas na quarta-feira, não terem detetado a presença de qualquer poluição.



As autoridades vão monitorizar a lagoa dos Salgados, que está com o acesso ao mar encerrado. A bandeira vermelha tinha sido içada na praia, terça-feira de manhã, depois de terem sido detetados micro-organismos na água.



Um tubo que largava água na lagoa dos Salgados - que estava com a ligação ao mar aberta - foi apontado como o ponto de origem da poluição. Ainda na terça-feira, funcionários da Câmara de Albufeira fizeram um dique em areia, que fechou o acesso da lagoa ao mar.



A proibição de tomar banho na praia, apesar de ignorada pela maioria dos banhistas, prolongou-se para quarta-feira, dia em que foram recolhidas novas amostras, cujos resultados, conhecidos ontem, comprovaram a qualidade da água. Isso permitiu que fosse içada a bandeira verde, tal como a bandeira azul, que fora retirada após ser detetada a poluição.



Ao CM, Isabel Pires, da Agência Portuguesa do Ambiente, referiu que para já "o acesso da lagoa ao mar vai continuar fechado", enquanto é feita uma "monitorização da qualidade da água".



Por determinar está ainda o tipo de micro-organismo que provocou a situação, sendo esperados mais resultados de análises às amostras da água.



Os dois dias de interdição a banhos acabaram por ter pouco impacto na procura do areal, uma vez que, para quem não ignorava a proibição, bastava andar 200 metros para qualquer um dos lados para encontrar uma zona onde os banhos já eram permitidos.