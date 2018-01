Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Libertado após agredir e ameaçar a mulher

GNR captura suspeito de 28 anos. Caso ocorreu em Portimão.

Por Ana Palma | 09:16

Durante anos, agrediu e ameaçou a mulher. Desde 2013 que sobre o homem pendia um mandado de detenção por violência doméstica, mas o agressor, brasileiro, agora com 28 anos, conseguiu fugir para o país de origem.



Acabou por regressar a Portugal, mais concretamente a Portimão, onde acabou por ser agora detido pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR local.



Segundo o CM apurou, após o regresso, o homem voltou rapidamente aos antigos comportamentos: agredia e ofendia a mulher, de 21 anos. As agressões e os insultos aconteciam muitas vezes à frente dos filhos. Nalguns casos, a vítima chegou a ser ameaçada de morte.



Desesperada, a mulher apresentou queixa da situação à PSP de Portimão, no ano passado. Os militares do NIAVE da GNR de Portimão foram alertados para o caso e acabaram por conseguir localizar o indivíduo. Acabou por ser detido na segunda-feira passada, na zona de Portimão.



O homem, que está indiciado pelo crime de violência doméstica, foi apresentado a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação, tendo saído em liberdade, sujeito a apresentações semanais às autoridades, confirmou ao CM fonte do Comando de Faro da GNR.



Durante o ano passado, os militares do NIAVE de Portimão da GNR detiveram um total de 37 pessoas por crimes de violência doméstica. Na sua maioria, as detenções resultaram de processos de investigação que estavam a decorrer.



PORMENORES

Aponta arma à cabeça

Em novembro passado, o NIAVE deteve em Albufeira um homem de 43 anos que ameaçou matar a mulher, de 40, com uma faca. Depois, apontou-lhe um revólver à cabeça, à frente do filho menor.



Desfigura mulher com ferro

Também em novembro, o NIAVE de Portimão deteve em Lagoa um homem de 55 anos que ameaçava matar a mulher, de 50, e o filho de 15. A mulher foi agredida com um ferro e ficou desfigurada.