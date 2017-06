Libertado por juiz depois de atingir polícia a tiro

O caso está entregue à Polícia Judiciária de Setúbal.



Foi então que o suspeito, de 48 anos, a partir da janela de casa, viu o polícia na rua e efetuou os dois disparos. Na última tentativa o feirante atingiu o agente. Pai e filho fugiram depois numa carrinha, mas foram intercetados pela PSP junto à Moita. Antes, esconderam a arma na casa de um vizinho e os dois cartuchos foram descobertos num vaso de flores.O caso está entregue à Polícia Judiciária de Setúbal.

Um juiz de turno colocou este sábado em liberdade o homem que efetuou dois disparos contra um agente da PSP de folga, no bairro do Esteval, no Montijo.Está obrigado a apresentar-se periodicamente na PSP. José Peres, de 26 anos, estava de folga e tentava, pelos seus meios, recuperar a moto que lhe tinha sido furtada na quinta-feira. Foi atingido e continua internado no hospital.O agente – com cinco anos de PSP e que pertence à esquadra da Baixa da Banheira – dirigiu-–se a uma casa onde vive um suspeito do furto. Entrou no prédio, bateu à porta, e envolveu-se numa discussão com um jovem de 21 anos. Este chamou o pai, que foi buscar uma caçadeira. Mas quando voltou à porta já o polícia tinha ido embora.