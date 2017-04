O que achou desta notícia?







O Tribunal do Seixal libertou os três suspeitos de terem baleado rivais junto a um café da Arrentela, para vingar um esfaqueamento.Um homem de 51 anos (pai da vítima das facadas), e outro detido pela PJ ficaram com apresentações bissemanais e o terceiro com apresentações diárias à PSP.