Libertados dois terços dos predadores sexuais

PJ deteve 88 pessoas por abuso sexual de menores mas ‘apenas’ 28 ficaram em prisão preventiva.

Por João Carlos Rodrigues e João Tavares | 01:30

Apenas 31 por cento dos abusadores sexuais de menores detidos pela Polícia Judiciária este ano ficaram em prisão preventiva. De acordo com dados oficiais, desde 1 de janeiro até 22 de outubro foram presos 88 suspeitos de crimes sexuais contra menores e 60 (69% do total) saíram em liberdade por decisão dos tribunais – tanto por magistrados do Ministério Público como por juízes de instrução criminal. Há 28 a aguardar julgamento na cadeia.



As decisões polémicas já deram mesmo origem a guerras na Justiça. Ainda há uma semana, um professor de 44 anos que abusou de dez alunas entre os 6 e os 9 anos numa escola primária de Setúbal foi libertado pela juíza de instrução criminal porque o homem estava desempregado (foi despedido após uma denúncia anónima, mas a escola não fez queixa por não haver ainda queixas formais). Quando foi detido pela Judiciária, estava à procura de trabalho noutro estabelecimento.



Na altura, a decisão da juíza causou mal-estar e levou o Ministério Público de Setúbal a reagir publicamente, anunciando que ia recorrer da decisão, questionando o motivo da decisão uma vez que o próprio tribunal reconheceu o perigo de continuidade da atividade criminosa, de perturbação de inquérito e do alarme social. O professor de Inglês, que vive em casa dos pais, está em liberdade com apresentações periódicas à polícia, proibição de exercer a profissão e de contactos com as vítimas.



O número de libertações em 2017 – que fontes judiciais e da PJ consideram "excessivo" uma vez que o abuso sexual de menores agravado é um crime que pode ir até aos 11 anos de pena – teve uma subida considerável face ao ano passado. Em 2016, dos 122 detidos por este crime, metade foram libertados pelos tribunais.



979

casos de abusos sexuais de crianças, adolescentes e menores foram participados às autoridades policiais em 2016. No total foram detidas 129 pessoas, seis delas mulheres. Em 2015, tinham sido participados 1044 casos.



Familiares e conhecidos

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna, o predador sexual ‘típico’ tem entre 31 e 40 anos, é homem e em 42,3% dos casos familiar da vítima, que por norma tem entre 8 e 13 anos. Em 27% dos casos vítima e agressor são conhecidos.