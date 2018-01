Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Líder da IURD obriga fiéis a fazer jejum de notícias

Edir Macedo decretou o chamado 'Jejum de Daniel' durante 21 dias.

12:27

O bispo Edir Macedo, o líder da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), decretou, esta quinta-feira, o chamado 'Jejum de Daniel'.



Esta prática é, nada mais nada menos, do que a abstinência de consumir informação, entretenimento, desporto e qualquer outro tipo de conteúdo produzido por meios de comunicação social, com apenas duas exceções: livros "genuinamente cristãos" e a telenovela da TV Record, os "10 Mandamentos".



O anúncio foi feito pelo líder máximo da religião no seu próprio canal de Youtube. O "sacrifício" terá a duração de 21 dias, a começar já no próximo dia 25 de janeiro. O bispo pede aos fiéis para "jejuarem espiritualmente e excluírem a mente de informações fúteis e inúteis" até ao dia 14 de fevereiro.







Esta imposição surge numa altura em que rebentou o escândalo sobre a IURD e o alegado esquema de adoções ilegais praticados durante os anos 90 sob a coordenação de Edir Macedo.