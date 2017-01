Líder das Secretas na lista para o Supremo

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Júlio Pereira, que está há vários anos afastado dos tribunais, é um dos sete procuradores-gerais adjuntos candidatos ao Supremo Tribunal de Justiça. Outro dos procuradores é Lopes da Mota, que foi punido por pressões no caso Freeport e reabilitado esta semana pelo Conselho Superior do Ministério Público.Tal como o CM já tinha noticiado, entre os 41 desembargadores candidatos ao 15º Concurso Curricular de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça encontra-se Rui Rangel, que está a ser investigado no caso Rota do Atlântico, que envolve José Veiga, e enfrenta um processo disciplinar. Além dos juízes, há sete procuradores e nove juristas que se candidatam à mais alta instância judicial, num total de 57 candidatos - por cada cinco vagas abertas entram três desembargadores, um procurador e um jurista de mérito. São admitidos automaticamente ao concurso todos os magistrados que reúnam o tempo de antiguidade exigido, exceto se renunciarem.Com 63 anos, Júlio Pereira começou a carreira no Ministério Público, mas pouco tempo passou nos tribunais, estando há vários anos em sucessivas comissões de serviço. Está na chefia das Secretas desde 2005, quando foi nomeado para o cargo pelo então primeiro-ministro José Sócrates, e já tinha passado pelo SIS - Sistema de Informações de Segurança. Antes foi diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e entre 1985 e 1995 esteve em Macau.