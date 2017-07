Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liga dos Bombeiros mostra-se contra organização do combate aos incêndios

Presidente da LBP adiantou que os bombeiros "não concordam" com o sistema atualmente implantado de serem comandados pela ANPC.

19:33

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) manifestou-se hoje contra a atual organização do combate aos incêndios, defendendo para os bombeiros um comando autónomo da Proteção Civil.



"Não queremos ser comandados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), queremos um comando autónomo. Proteção Civil na Europa e no mundo é coordenação, só em Portugal é que é comandamento", disse aos jornalistas Jaime Marta Soares, à margem da assinatura de um protocolo para a criação de uma Equipa de Intervenção Permanente em Vila Verde.



O presidente da LBP adiantou que os bombeiros "não concordam" com o sistema atualmente implantado de serem comandados pela ANPC, realçando que já existiu no passado um modelo que obteve "bons resultados".



Segundo Jaime Marta Soares, os bombeiros querem uma "autonomia de comando dentro de uma estrutura de coordenação".



Realçando que "não há uma guerra entre a proteção civil e os bombeiros", o presidente da Liga explicou que os bombeiros deviam ser comandados pelos comandantes das próprias corporações, cabendo à ANPC a coordenadora.



Jaime Marta Soares esclareceu também as últimas informações que davam conta da diminuição do número de bombeiros voluntários, sublinhando que tal "não corresponde à verdade".



Segundo a LBP, atualmente estão no ativo 30 mil bombeiros voluntários, além dos 15 mil na reserva e outros 15 mil no quadro de honra.



" É o maio exército português com 60 mil de cidadãos ao serviço de Portugal", frisou.