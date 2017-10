Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liga dos Bombeiros preocupada com redução de meios de combate a incêndios

Continuação de temperaturas elevadas e os "níveis de risco significativo" aconselham a que a diminuição de meios de combate não exceda os 40 por cento.

Por Lusa | 01.10.17

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) manifestou este domingo "a sua preocupação" quanto à "redução de meios" de combate a incêndios florestais, com o fim da fase 'Charlie', a mais crítica, face ao "risco significativo" devido às temperaturas elevadas.



Numa nota à comunicação social, a LBP refere que, na transição da fase 'Charlie', que terminou no sábado, para a fase 'Delta', a menos crítica e que começou este domingo, houve "uma redução de meios que, nalguns distritos, pode chegar a mais de 85 por cento".



Segundo a LBP, a continuação de temperaturas elevadas e os "níveis de risco significativo" aconselham a que a diminuição de meios de combate não exceda os 40 por cento.



A fase 'Charlie', a época mais crítica em incêndios florestais, terminou no sábado com mais de 230 mil hectares de área ardida, a maior da última década e a terceira desde que há registos, e a morte de 64 pessoas em Pedrógão Grande.



Durante esta fase, em que o dispositivo está na sua máxima força, estiveram envolvidos 9.740 operacionais e 2.065 viaturas, apoiados por 48 meios aéreos e 236 postos de vigia da responsabilidade da GNR.



Os meios de combate foram reduzidos a partir deste domingo com a entrada da fase 'Delta', que termina a 31 de outubro, mobilizando 5.518 elementos e até 1.307 veículos.



Nesta fase, os meios aéreos são 22 até 5 de outubro, 18 até 15 de outubro e dois até 31 de outubro, podendo ser reforçados até um máximo de oito, sendo seis da frota do Estado.