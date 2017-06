Ligar Barreiro e Seixal custa 4 milhões de euros

O que achou desta notícia?







Os concelhos do Barreiro e do Seixal vão voltar a ligar-se através de uma ponte, quando a ligação pedonal e ciclável ficar concluída em 2018.O protocolo para a construção foi assinado ontem, no âmbito do 1º Festival Náutico da Baía do Seixal, e prevê um investimento de 4 milhões de euros. Atualmente é necessário percorrer 16 quilómetros, depois será menos de um."Vai permitir que populações muito próximas de coração e geograficamente possam estar também próximas em termos de acessos", disse ao CM Joaquim Santos, presidente da Câmara do Seixal. "É uma mais-valia para comércio, educação, serviços e turismo. É essencial e vem enriquecer os concelhos", disse o autarca do Barreiro, Carlos Humberto.