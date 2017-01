Liliane passa para os cuidados paliativos de Seia

São estas lesões que não estão saradas. A jovem foi também atingida, na zona do pescoço, pela bala que matou o marido, Luís Pinto, mas esses ferimentos estão tratados.



Liliane Pinto, a jovem de 27 anos que sobreviveu ao banho de sangue em Aguiar da Beira, vai ser transferida nos próximos dias para a Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital de Seia, apurou oRecorde-se que a jovem ainda permanece internada na Unidade de Neurocirurgia do Hospital de Viseu. "Os médicos disseram que aqui [em Viseu] já não há nada a fazer. Em Seia vai ser o tudo ou nada, mas infelizmente ela não apresenta grandes melhorias", explicou o pai, António Jesus.Os pais visitam a jovem todos os dias e vão continuar a fazê-lo. "Seja em Viseu, Seia ou onde for, nós vamos continuar a vê-la todos os dias. O que queríamos mesmo era ver a nossa filha bem", acrescentou António Jesus.