Queda acidental de homem cortou linha amarela do metro de Lisboa

Acidente aconteceu na estação de em Odivelas. Circulação foi reposta às 17h45.

05.10.17

A linha amarela do metro de Lisboa esteve interrompida na tarde desta quinta-feira durante cerca de hora e meia, devido à queda de um passageiro na linha, na estação de Odivelas.



Por volta das 17h20, a circulação estava completamente interrompida em toda a extensão da linha amarela, que vai do Rato a Odivelas.



O acidente aconteceu por volta das 16h18, quando um homem de idade entre os 60 e 65 anos caiu na linha, por acidente. Sofreu um traumatismo craniano e teve de ser assistido.



No local estiveram os Bombeiros de Odivelas, com 13 bombeiros e 3 viaturas mais a VMER do Hospital Beatriz Ângelo (Loures).



O homem ferido foi transportado para o Hospital de Santa Maria.



A circulação no metro foi reposta pelas 17h45.